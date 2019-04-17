Фото: в сеть попали новые кадры со съемок сериала Netflix «Ведьмак»

Будапешт, , 12:14 — REGNUM В сеть утекли кадры со съемок нового сериала Netflix «Ведьмак», в котором главную роль исполнит актёр Генри Кавилл. Изображения были опубликованы на венгерском портале Kemma.

https://www.instagram.com/p/BwHtR3vANUa/

Команда проекта проводила очередные съемки в замке Тата, расположенном на северо-западе Венгрии. Всего издание опубликовало четыре фотографии, на нскольких из них запечатлены два круглых светящихся воздушных шара, судя по всему, выступающих в качестве лун.

https://www.instagram.com/p/BwH9wX0gLSf/

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Напомним, ожидается, что первую серию «Ведьмака» потоковый сервис Netflix покажет в 2019 году. В проекте, кроме Генри Кавилла приняли участие актрисы Фрейя Аллан (Цирилла), Милли Брейди (княжна Ренфри), Анья Чалотра (Йеннифэр) и Анна Шаффер (Трисс Меригольд).

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