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Братья Руссо попросили зрителей «Финала» воздержаться от спойлеров

Культура

Режиссёры считают, что все зрители заслуживают одинаковых впечатлений от первого просмотра картины

Лос-Анджелес, США, 17 апреля 2019, 14:22 — REGNUM  Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо обратились к своим фанатам в преддверии выхода фильма «Мстители: Финал». Братья просят зрителей, посмотревших картину, не спойлерить её сюжет остальным, сообщается в общем Twitter-аккаунте режиссёров.

https://twitter.com/Russo_Brothers/status/1118219449570455552

Братья опубликовали письмо, обращённое к фанатам. В нём говорится о том, что они работали на пределе своих сил последние три года, чтобы достойно завершить «сагу бесконечности». Режиссёры просят своих зрителей не спойлерить подробности фильма окружающим и не читать спойлеры самим.

Своё письмо режиссёры завершили словами: «Помните, Танос всё ещё требует от вас тишины», что является отсылкой к кампании против спойлеров перед выходом «Войны Бесконечности». Официальным хэштегом той кампании была фраза #ThanosDemandsYourSilence (Танос требует от вас тишины), а в этом году хэштег сменился на #DontSpoilTheEndgame (не спойлерите Финал).

Вероятно, обращение братьев Руссо является реакцией на недавнюю утечку фрагментов из фильма. Напомним, что в сети появилось несколько роликов, снятых на спецпоказах. В них демонстрируются отдельные эпизоды из «Финала», включая схватку с Таносом и взаимодействие между главными героями.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть слили ключевые фрагменты фильма «Мстители: Финал»

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