В Омске отремонтируют музей имени Врубеля и Драматический театр

Омск, , 03:27 — REGNUM Стало известно, какие учреждения культуры Омской области отремонтируют в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, из областного бюджета направят 17 млн рублей на укрепление гидроизоляции и фундамента Омского академического театра драмы.

Также ремонтные работы проведут на площадках, где в 2020 году будут проводиться Дельфийские игры. Например, в музее им. Врубеля будут соревноваться участники номинации «Изобразительное искусство». Поэтому здесь отремонтируют помещения, где находятся посетители, в том числе в выставочных залах. Также будут отремонтированы кровля здания и фасад. На ремонт музея выделяют 15 миллионов рублей.

В региональном бюджете заложено 23 млн рублей на ремонт ряда учреждений культуры, в которых в следующем году будут проходить Дельфийские игры. Это Омское музучилище им. В. Я. Шебалина, Областной центр культуры «Сибиряк», Омский областной колледж культуры и искусства. Проектно-сметную документацию для будущего капремонта в рамках нацпроекта «Культура» в этом году должен подготовить Омский театр юного зрителя.

Напомним, министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал о мероприятиях, которые будут реализованы в рамках нацпроекта «Культура» в 2019—2024 годах. В общей сложности объем финансирования программы на шесть лет для Омской области составляет 1 млрд рублей. Ожидается, что эта сумма увеличится. В 2019 году запланированный объем финансирования составляет более 100 млн рублей.