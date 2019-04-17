Эмир Кустурица станет послом 800-летия Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, , 00:18 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил сербскому режиссеру Эмиру Кустурице стать послом 800-летия Нижнего Новгорода. Это будет информационная кампания, которая позволит привлечь внимание к юбилею, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Это очень хорошая идея, так как речь идет о культуре. Я никогда не был послом, потому что для дипломатии не очень подходит мой темперамент. Счастлив, что буду представлять европейский город, которому исполняется 800 лет», — ответил на предложение Кустурица.

Кроме того, Никитин предложил режиссеру принять участие в реализации на территории области проекта этнографической деревни по аналогии с ярким сербским проектом Дрвенград. В качестве возможных площадок рассматриваются Нижний Новгород и Городец.

«Знаю по вашим фильмам, что вы любите настоящую историю и этнические традиции. Всегда возникает резонанс в душе, когда смотрю ваши работы», — отметил губернатор.

Также стало известно, что через месяц Кустурица примет участие в открытии «Дней Нижегородской области» в Республике Сербской. По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, режиссер будет участвовать в мероприятии в городе Баня-Луки в качестве почетного гостя. Подготовлена разносторонняя программа, включающая деловые переговоры представителей нижегородских компаний с руководством сербских компаний, гастроли Нижегородского губернского оркестра, выставку фотографий о Нижнем Новгороде и картин наших художников Максима Приданова и Натальи Панковой под названием «Посвящение Земле Нижегородской».

Эмир Кустурица — известный сербский и югославский кинорежиссёр и актёр кино, отмечен наградами крупнейших европейских кинофестивалей, обладатель двух наград «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля. Также кинематографист удостоен российского ордена Дружбы — государственной награды, которая присуждается за особые заслуги в укреплении мира, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале апреля Воронежский государственный университету выступил с инициативой о присуждении Кустурице звания почётного доктора. В настоящее время университет плодотворно сотрудничает с Кустурицей по линии Общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» и его президента Любомира Радиновича. Организация содействует развитию отношений между Россией, Сербией и Черногорией и неоднократно принимала участия в меоприятиях, посвящённых различным аспектам славянской культуры.