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Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссёр

Культура

Режиссёр получил премию за спектакль «Маленькие трагедии»

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссёр
Sasha Kargaltsev
Кирилл Серебренников

Москва, 16 апреля 2019, 22:51 — REGNUM  Режиссёр Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии». Об этом сообщается 16 апреля на странице премии в социальной сети Facebook.

«Лучшая работа режиссёра в драме: Кирилл Серебренников — «Маленькие трагедии», «Гоголь-центр», Москва», — говорится в сообщении.

В свою очередь сам Серебренников заявил, что ему «хочется верить», что премия действительна выдана ему за оцененный жюри спектакль.

Напомним, на минувшей неделе Мосгорсуд принял решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о хищениях в «Седьмой студии».

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