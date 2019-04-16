Нотр-Дам могут восстановить по модели из Assassin’s Creed

Париж, , 15:49 — REGNUM Сгоревший в Париже Нотр-Дам могут восстановить по 3D-модели здания из компьютерной игры Assassin’s Creed: Unity. На необычное решение проблемы восстановления собора обратил внимание журнал «Мир Фантастики».

По его данным, пользователи сети заметили, что в игре «Assassin's Creed: Unity» присутствует детальная копия Нотр-Дам. Её созданием занималась художница Кэролайн Мизес: на работу над объектом у женщины ушло более двух лет, всё это время она посвятила изучению католической постройки. Подобные возможности могут помочь реставраторам справиться с воссозданием великого архитектурного строения.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что здание восстановят. Благотворительные организации уже собрали 300 миллионов евро на работы, однако главная трудность реставрации заключается в отсутствии официальных чертежей и схем, на которые можно опираться, ведь собор был достроен в 1345 году.

Нотр-Дам пострадал в результате пожара, случившегося 15 апреля. Возгорание тушили 9 часов, шпиль собора обрушился, однако каркас здания и главные витражи остались целы. Спасти удалось и реликвии, находящиеся внутри. Жертв аварии нет, ведутся следствия по выяснению причины пожара: по последним версиям, огонь разошелся по строительным лесам, возведенным для реставрации здания.

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