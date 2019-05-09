Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Виктор Юровский

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача CXXXI, где в гостях Виктор Юровский, который рассказывает о том, как работал вместе с соавтором (Юрий Ревич) над первой подробной биографией знаменитого когда-то Михаила Анчарова. Книгу можно не только приобрести, но и бесплатно скачать с мемориального сайта. Темы передачи — былое, память и забвение, идеалы и ценности. И люди, которые хранят память о других.

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