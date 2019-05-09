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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Виктор Юровский

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Виктор Юровский
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда.

Дмитрий Тёткин, 9 мая 2019, 08:30 — REGNUM  

Передача CXXXI, где в гостях Виктор Юровский, который рассказывает о том, как работал вместе с соавтором (Юрий Ревич) над первой подробной биографией знаменитого когда-то Михаила Анчарова. Книгу можно не только приобрести, но и бесплатно скачать с мемориального сайта. Темы передачи — былое, память и забвение, идеалы и ценности. И люди, которые хранят память о других.

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Виктор Юровский
Иллюстрация: Личный архив Виктора Юровского
Виктор Юровский

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regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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