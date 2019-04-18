18 апреля 2019 | Время чтения меньше минуты

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача CXXVIII. Документальный репортаж из питерской квартиры. Русская пьянка, где со старого катушечного магнитофона звучит голос умершего друга, который читает стихи. Уходящая натура: путаются даты, звучат вилки и рюмки, ямбы и хореи, мемуары и призраки, старые стихи оказываются современными. Гидом по кругам поэтического мира выступает Владимир Лапенков, который пригласил меня в эту честную компанию. Впрочем, про каждого из присутствующих можно написать небольшую книгу.

Мансарда Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

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