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В Кемерове обсудили проблемы изучения и сохранения наскального искусства

Культура

Семинар, посвящённый наскальному искусству, продолжил путь к празднованию 300-летия научного открытия Томской писаницы

В Кемерове обсудили проблемы изучения и сохранения наскального искусства
Dmitry Afonin
Наскальные рисунки. Томская писаница. Камень на вершине скалы

Кемерово, 8 апреля 2019, 12:40 — REGNUM  Актуальные проблемы изучения и сохранения наскального искусства обсудили участники образовательного семинара, открывшегося в музее «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного университета (КемГУ). Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Семинар собрал бакалавров, магистрантов и аспирантов из вузов Кемерова, Казани, Новосибирска, Томска, Красноярска, Санкт-Петербурга; специалистов по охране памятников, научных и музейных сотрудников из организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Барнаула, Новосибирска.

В ходе открытия участники семинара познакомились с экспозицией музея, выставкой «Древняя история Кемерова» и петроглифическими коллекциями, представленными кандидатом исторических наук Анной Мухаревой. Отмечается, что пристальное внимание наскальному искусству как одному из направлений археологии и как виду наследия уделяется в музейных, научных и образовательных учреждениях города по традиции, заложенной академиком РАЕН, доктором исторических наук, профессором КемГУ Анатолием Мартыновым.

В настоящее время Кузбасс готовится к празднованию 300-летия научного открытия Томской писаницы (в 2021 году): с этого момента началось развитие науки о наскальном искусстве в России. Открывшийся семинар, пояснили в вузе, можно считать одним из шагов на пути к юбилею.

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Празднование 300-летия образования Кузбасса в 2021 году
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