Названа причина смерти российского актера Алексея Булдакова

Москва, , 15:19 — REGNUM Стала известная причина смерти российского актера Алексея Булдакова, хорошо известного зрителям по роли генерала в фильме «Особенности национальной охоты». Об этом 3 апреля сообщил портал Life.

Булдаков ушел из жизни на 68 году из-за оторвавшегося тромба. Актер Семён Стругачев сообщил журналистам, что его друг скончался во сне, это произошло во время гастролей в Монголии. Он добавил, что Булдаков в последнее время вел «нормальный образ жизни» и был в хорошем настроении.

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Напомним, Алексей Булдаков родился 26 марта1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. В 1969 году он окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова. Его последней работой в кино стала роль в фильме «Доярка и лопух».

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