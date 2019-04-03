Среда, 17 Апреля 2019 года
06:38:34 МСК

Названа причина смерти российского актера Алексея Булдакова

Культура

Он умер во сне во время гастролей в Монголии

Москва, 3 апреля 2019, 15:19 — REGNUM  Стала известная причина смерти российского актера Алексея Булдакова, хорошо известного зрителям по роли генерала в фильме «Особенности национальной охоты». Об этом 3 апреля сообщил портал Life.

Булдаков ушел из жизни на 68 году из-за оторвавшегося тромба. Актер Семён Стругачев сообщил журналистам, что его друг скончался во сне, это произошло во время гастролей в Монголии. Он добавил, что Булдаков в последнее время вел «нормальный образ жизни» и был в хорошем настроении.

Читайте также: Ушел из жизни испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

Напомним, Алексей Булдаков родился 26 марта1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. В 1969 году он окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова. Его последней работой в кино стала роль в фильме «Доярка и лопух».

Читайте ранее в этом сюжете: Утрата для страны: в Туле простились с конструктором Николаем Макаровцом

Читайте развитие сюжета: Актер Вилле Хаапасало шокирован кончиной Алексея Булдакова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Некрологи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить