Суббота, 16 Февраля 2019 года
01:29:26 МСК

Шарлотту Рэмплинг наградили почетным «Золотым медведем» на Берлинале

Культура

Почетную награду вручил директор кинофестиваля Дитер Косслик

Шарлотту Рэмплинг наградили почетным «Золотым медведем» на Берлинале
nicolas genin
Шарлотта Рэмплинг

Берлин, 16 февраля 2019, 00:53 — REGNUM  Британская актриса Шарлотта Рэмплинг была награждена почетным «Золотым медведем» на Международном Берлинском кинофестивале, сообщает пресс-служба фестиваля.

Награду актрисе вручил директор кинофестиваля Дитер Косслик. Также на церемонии присутствовала итальянский режиссер Лилиана Кавани, которая в честь награждения Рэмплинг произнесла речь.

«Я очень счастлива, что Шарлотте вручают эту награду, и счастлива, что она выбрала фильм «Ночной портье» как символ своей карьеры», — заявила она.

Напомним, британская актриса Шарлотта Рэмплинг снялась в более чем 100 фильмах. Всемирную известность ей принесли роли в фильмах «Гибель богов» Лукино Висконти и «Ночной портье» Лилианы Кавани. На фестивале Берлинале также проходила ретроспектива фильмов с участием Рэмплинг.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что актриса Шарлотта Рэмплинг сыграет роль в очередной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую будет снимать режиссер Дэни Вильнев.

Читайте ранее в этом сюжете: К проекту фильма «Дюна» присоединится ещё один актер первой величины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинофестивали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить