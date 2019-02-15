Пресс-секретарь Машкова опровергла информацию об уходе актера из кино

Москва, , 17:22 — REGNUM Пресс-секретарь народного артиста России Владимира Машкова Ольга Андрейкина опровергла информацию о том, что актер решил уйти из кинематографа и сосредоточится на работе в театре. Об этом она заявила сегодня, 15 февраля, в интервью телеканалу RT.

Напомним, ранее в интервью «Пятому каналу» Машков заявил, что у него нет времени на киноматограф и сниматься он больше не будет.

Однако Андрейкина уверяет, что слова Машкова вовсе не означают уход актера из кинематографа.

«Нет, не уходит. Просто сейчас не снимается. Он в сюжете это ровно и сказал. Я вообще не очень понимаю, почему такой эффект произвела новость. Он об этом говорил много раз подряд. Начиная с самого начала своей работы в театре», — сказал Андрейкина.

Она назвала ситуацию нелепой «бурей в стакане воды» и указала, что у Машкова просто нет времени сниматься в кино, так как очень много работы в театре.

Отметим, что Машков возглавил Московский театр-студию Олега Табакова в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интервью «Пятому каналу» Машков сказал, что на театральную деятельность у него уходит много времени и на кинематограф его не остается.

«Кино — это тоже серьёзная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет, электричество кончилось», — сказал Машков.

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