Народный артист России Владимир Машков ушел из кинематографа

Москва, , 16:36 — REGNUM Народный артист России Владимир Машков объявил об уходе из кинематографа. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает «Пятый канал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Машков возглавил Московский театр-студию Олега Табакова после того, как её основатель и руководитель скончался.

По словам Машкова, кино — это серьезная деятельность, которая требует большого количества времени, а у него его просто нет.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось», — сказал Машков.

При этом Машков не уточнил, вернется ли он в кинематограф когда-нибудь в будущем.

Стоит отметить, что за свою карьеру в кинематографе Машков сыграл довольно много ярких ролей. Известны его роли в таких фильмах как «Подмосковные вечера», «Вор», «Распутин», «Экипаж», «Дуэлянт», «Движение вверх», а также в сериалах «Ликвидация», «Родина».