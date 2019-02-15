В Москве мировая премьера оперы Александра Вустина «Влюбленный дьявол»

Москва, , 16:18 — REGNUM 15 февраля в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко премьера оперы Александра Вустина «Влюбленный дьявол». Исполнение единственного оперного произведения известного российского композитора станет первой премьерой театра в 2019 году. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Владимир Юровский, который выступил и музыкальным руководителем постановки. Либретто написал Владимир Хачатуров. Как отмечает сам автор в релизе на сайте театра, «сочинение оперы было вызвано не заказом, а дружеским предложением и, если хотите, внутренним побуждением. Судьба французского писателя Жака Казота, погибшего на гильотине, созвучна перипетиям ХХ века, перевернувшего прежние устои жизни. Именно такому человеку было суждено создать пророческую повесть о влюбленном дьяволе». В главных партиях — Антон Росицкий, Дарья Терехова, Роман Улыбин, Феликс Кудрявцев и другие.