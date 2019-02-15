В России создадут опорные школы РАН

Москва, , 15:38 — REGNUM Министерство просвещения и Российская академия наук запускают пилотный проект по созданию опорных школ РАН, сообщается на сайте Минпросвещения.

Это дается для того, чтобы обеспечить приток мотивированных и креативных молодых людей в российскую науку. В пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 регионов России.

Члены и сотрудники кафедр академии будут работать со школьниками, а ребята, в свою очередь, смогут пользоваться научным инструментарием РАН.

По словам главы Минпросвещения РФ Ольги Васильевой, «проект дорогостоящий». Половина денег выделяет федеральный бюджет, половина — оплачивается за счёт бизнеса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ярославская школа № 33 с углубленным изучением математики включена в список 100 опорных школ России для Российской академии наук.

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