В Санкт-Петербурге открывается выставка «Стиль Ducati»

Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM 15 февраля в музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге открывается выставка легендарных мотоциклов Ducati. Истиннеы поклонник авто и мотоспорта смогут увидеть 16 моделей знаменитой марки, а также велосипеды, эскизы, дизайн-проекты, фото‑ и видеоматериалы. Экспозиция познакомит с историей итальянской компании, ее неповторимым стилем и эстетикой.

Посетители экспозиции узнают, как маленький семейный бизнес Антонио Кавальери Дукати и его троих сыновей превратился из небольшой фабрики по производству радиокомпонентов в международного лидера мотоиндустрии, рекордсмена по количеству титулов SuperBike World Championships. Мотоциклы Ducati и сегодня выделяются на любой трассе: их отличают не только высокая функциональность и выдающиеся технические характеристики, но и четкость линий, стильная цветовая гамма, агрессивность образа. В общем, это настоящий итальянский дизайн.