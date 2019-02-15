Депутат требует вмешательства прокурора из-за протечек в Русском музее

Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Прокуратура должна вмешаться в ситуацию с протечками в Русском музее, из-за чего пострадали несколько экспонатов, считают в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Напомним, из-за обильных снегопадов и оттепели вода через кровлю проникла в корпус Бенуа, где ее «жертвой» стала икона «Чудеса Богородицы Тихвинской» XVII века, а также в Михайловский замок, где был нанесен урон картине Рейхерта «Портрет Александра II» 1862 года. Оба здания, как и Михайловский дворец, находятся в ведении Государственного Русского музея.

Теперь депутат петербургского ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев требует прокурорской проверки деятельности руководства ГРМ. Он уже направил соответствующее обращение прокурору Петербурга Сергею Литвиненко.

Из-за протечек водой залило фонды отдела древнерусского искусства и живописи XVIII — первой половины XIX века, а также фонды живописи второй половины XIX века — начала XXI века. В своем обращении Ковалев отмечает, что по данным авторитетных в искусствоведческой среде экспертов, реальную угрозу ценным экспонатам составляет решение руководства музея о проведении масштабной реконструкции ГРМ вместо ремонта памятников федерального значения.

Ковалев просит прокуратуру проверить, как руководство ГРМ допустило обветшания Михайловского замка и Корпуса Бенуа, что поставило под угрозу ценные экспонаты.

«При наличии оснований прошу принять меры прокурорского реагирования», — говорится в письме депутата.

Напомним, летом 2018 года 96 сотрудников музея, протестуя против перестройки, поставили свои подписи под письмом в адрес руководства ГРМ, где были изложены многочисленные аргументы против будущей реконструкции. В том числе коллектив обращал внимание дирекции на высокий риск возникновения протечек в период таяния снега из-за неудовлетворительного состояния кровли над некоторыми помещениями Михайловского дворца и Корпуса Бенуа.

После той жалобы сотрудников музея Ковалев уже писал в прокуратуру, призывая проверить изложенные факты и потенциал сохранности комплекса, но тогда надзорное ведомство не увидело повода для прокурорского реагирования.

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Добавим, реконструкцию музея по поручению Министерства культуры РФ предполагается провести на средства кредита Международного банка реконструкции, заказчиком работ является Фонд инвестиционных строительных проектов.

Реконструкция предполагает возведение стеклянной крыши над двором и устройство межэтажного перекрытия, лифтовой шахты, лектория. По мнению сотрудников ГРМ, подписавших письмо к руководству музея, это означает «внедрение в конструкцию здания», что запрещено действующим законодательством.

Музейщики также считают, что отсечение дворов от естественной вентиляции может повлечь за собой необратимые процессы изменения влажности, недопустимые в условиях музейного хранения. Подготовка к реконструкции Государственного Русского музея ведется с осени 2018 года.

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