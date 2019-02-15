Джакарта, , 13:54 — REGNUM Кинофестиваль Plaza Indonesia Film Festival — 2019 стартовал в Индонезии и продлится до 17 февраля, сообщает Antaranews.

В этом году кинофестиваль поднимает различные аспекты жизни, начиная с социальных вопросов и заканчивая темами терпимости, жертвенности и «темной стороной любви».

«Мы отобрали около 100 фильмов, где прослеживается линия жизни и любви», — заявила Астри Абьянти Перматасури, генеральный менеджер фестиваля.

Издание отмечает, что в ходе кинофестиваля покажут также ряд индонезийских фильмов, в частности, «Kado», «Loz Jogjakartoz» и «Elegi Melodi».

«Эти фильмы важны, поскольку заостряют внимание на текущих вопросах. Кинофестиваль должен стать важным зрелищем», — пояснила Астри Абьянти Перматасури, добавив, что фестиваль бесплатный и открыт для всех желающих, нужно только зарегистрироваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, короткометражный индонезийский фильм под названием «Кадо» Адитья Ахмада принял участие в 75-ом Венецианском международном кинофестивале 2018 года.

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