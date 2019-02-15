“Приключения Паддингтона”: британский медведь станет героем Nickelodeon

Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Фильм «Приключения Паддингтона» теперь выйдет в качестве мультсериала на канале Nickelodeon, сообщило BBC 14 февраля.

Анимация детской британской сказки рассчитана на детей дошкольного возраста: зрители увидят детство медвежонка, его взаимоотношения с семьей и, вероятно, истории жизни в Перу.

Озвучивать медвежонка снова будет Бен Уишоу, как и в двух полнометражных частях киноадаптации романа. К слову, Уишоу плотно укоренился в жанре доброго семейного кино, недавно поучаствовав и в новой экранизации «Мэри Поппинс».

Мультфильм будет нарисован с помощью трехмерной компьютерной анимации, и, судя по всему, будет включен в общую киновселенную: продюсером проекта снова стал Дэвид Хейман («Приключения Паддингтона», «Приключения Паддингтона-2», «Фантастические твари и где они обитают»), а производством опять займется StudioCanal. Продюсер также заявил, что безмерно рад расширить зрительскую аудиторию для своего проекта и познакомить детей с приключениями знаменитого медвежонка.

«Приключения Паддингтона» — кинодилогия, основанная на серии книг Майкла Бонда, и оказавшая сильное влияние на британскую литературную культуру. Первый фильм вышел в 2014 году и рассказал о жизни говорящего медвежонка, который попал в человеческий мир. Серия получила в основном положительные отзывы критиков и была номинирована на премию BAFTA.

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