Ярославские депутаты не стали обсуждать сокращение библиотекарей

Ярославль, , 11:29 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы отказались вносить в повестку дня заседания 15 февраля вопрос о ситуации с сокращением учреждений культуры в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предоставить информацию по этому вопросу потребовал председатель фракции КПРФ Александр Воробьев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля появилась информация, что учреждения культуры и молодежной политики в Ярославской области будут сокращены на 8,6%. Такое решение приняло правительство области. Например, в Переславле сократят 13 библиотекарей из 44. Люди будут уволены.

Но депутаты решили не беспокоить чиновников на основании того, что правительство не подготовилось к докладу по этому вопросу. Вместо живого общения решено запросить информацию по сокращениям в письменном виде.

Зато депутаты решили вопрос собственного трудоустройства. Так дума удовлетворила заявление о переходе на профессиональную основу депутата Андрея Юдаева. Известный бизнесмен намерен получать заработную плату из бюджета Ярославской области.

Такими образом из 50 депутатов в областной думе на постоянной основе будет работать 43 народных избранника. Это абсолютный рекорд за 25-летнюю историю регионального законодательного собрания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области культуру сократят на 8,6%