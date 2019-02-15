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Путин поздравил коллектив БДТ со 100-летним юбилеем

Культура

Президент направил поздравительную телеграмму

Москва, 15 февраля 2019, 10:53 — REGNUM  Сегодня, 15 февраля, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ). Театру исполняется 100 лет, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что «главный секрет непреходящей популярности — вдохновенный, подвижнический труд не одного поколения талантливых актёров и режиссёров».

«БДТ — замечательный театр, он наполняет яркими красками палитру культурной жизни всей России», — отметил глава государства и пожелал коллективу дальнейших творческих свершений, триумфов и зрительских аплодисментов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в Москве прошли гастроли Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ), которые были приурочены к 100-летию со дня основания театра.

Ранее на эту тему: В Москве пройдут гастроли БДТ имени Г. А. Товстоногова из Санкт-Петербурга

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