В ГИМ открылась выставка ярославских икон, найденных на чердаке музея

Ярославль, , 09:08 — REGNUM В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка «Обретение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском художественном музее.

На выставке представлены 36 икон из закрытых в советское время храмов Ярославля. Засыпанные землей и мусором иконы были найдены на чердаке Митрополичьих палат в Ярославле в 1970-х годах. Как считают специалисты, таким образом их спрятали и сохранили для потомков реставраторы. Иконы были обнаружены случайно.

«По воспоминаниям главного хранителя Ярославского художественного музея Татьяны Львовны Васильевой, во время подготовки здания к размещению в нем экспозиции на чердаке была обнаружена 81 икона. Они были уложены на деревянные перекрытия лицевой поверхностью вниз, сверху толстым слоем лежала земляная засыпка и мелкий строительный мусор», — сообщает сайт Государственного исторического музея.

Скорее всего, иконы спрятали сотрудники Ярославских реставрационных мастерских. Они были созданы для восстановления памятников Ярославля после разрушений во время Ярославского восстания 1918 года. Реставраторы под руководством Петра Барановского восстанавливали знаменитые ярославские храмы. В мастерские поступали и многие иконы из закрытых церквей.

Однако в 1930-х годах мастерские были закрыты, а многие реставраторы — репрессированы. Предвидя эти события, сотрудники мастерских и спрятали иконы на чердаке палат, где тогда располагались мастерские.

С апреля 1933 года в здании открылась картинная галерея, а с 1959 здесь разместилось культпросветучилище. В 1977 году Митрополичьи палаты вернули художественному музею. Сейчас здесь располагается отдел древнерусского искусства.

Найденные иконы реставрировались с 1990-х годов специалистами из Ярославля и Москвы. Среди найденных икон — уникальные произведения редкой иконографии: «Воскресение с Сошествием во ад»; «Священномученик Антипа Пергамский», «Святая княгиня Ольга», образцом для которой стала фреска работы М. В. Нестерова из Владимирского собора Киева.