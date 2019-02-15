Конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» подводит итоги

Москва, , 05:53 — REGNUM Эксперты 15 февралявыберут пять новых памятников, которые будут созданы в регионах России в рамках всероссийского проекта достопримечательностей «Культурный след», сообщается на сайте конкурса.

На конкурс подавали заявку жители российских городов. Они присылали описание идеи нового арт-объекта, который можно было бы установить в городе.

В конкурсе уже приняли участие более 35 тыс. человек из 74 российских регионов. Более 550 проектов вынесено на голосование, которое проводилось в интернете.

В тройке лидеров оказались «Лыковский шишак» (Владимирская область), памятник словарю Даля (Оренбург) и арт-объект «Хозяйка медной горы» (Алтайский край). Теперь решение будут принимать эксперты.

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