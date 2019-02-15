В Оренбурге открывается фестиваль «Огни рампы»

Оренбург, , 00:43 — REGNUM Фестиваль любительских театров «Огни рампы» откроется в феврале в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Традиционный фестиваль будет проходить в Оренбургской области с февраля по октябрь. Самым молодым участникам мероприятия — три года. В фестивале примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители.

«Конкурсная программа, состоящая из шести номинаций — драматический театр, театры кукол и мод, театр малых форм и цирковое направление — проводится в три этапа», — отметили в ведомстве.

Прошедшие отбор постановки будут показаны на шести зональных площадках. На последнем этапе зрители увидят конкурсный показ творческих работ, затем пройдет круглый стол с членами жюри. Последним штрихом мероприятия станет вручение наград.

Напомним, фестиваль «Огни рампы» проводится уже 12 лет каждые два года. В 2017 году в нем участвовали порядка ста самодеятельных коллективов. Всего в конкурсах приняли участие около 400 человек.