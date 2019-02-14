Четверг, 14 Февраля 2019 года
17:10:55 МСК

В Ярославской области культуру сократят на 8,6%

Культура

Библиотекарям говорят, что такое решение приняли региональные власти

В Ярославской области культуру сократят на 8,6%
Иллюстрация: Admpereslavl.ru
Совещание по оптимизации библиотек в Переславле

Ярославль, 14 февраля 2019, 16:30 — REGNUM  Правительство Ярославской области приняло решение сократить государственные и муниципальные учреждения культуры на 8,6%. Об этом 13 февраля рассказал официальный сайт администрации Переславля-Залесского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информация прозвучала на совещании с руководителями библиотек города по проекту штатного расписания создаваемой Централизованной библиотечной системы. Совещание проводила начальник управления культуры, туризма, молодежи Александра Минниханова. Она сообщила библиотекарям о планируемых сокращениях персонала. При этом и самим библиотекарям, и читателям сайт поясняет — решение об оптимизации принято на уровне региона.

«Оптимизация структуры государственных и муниципальных учреждений проходит по всей Ярославской области. По протоколу заседания Правительства региона принято решение сократить количество таких учреждений на 8,6%. Оптимизация затронет не только библиотечные объединения, но и дома культуры и молодёжные центры. Контроль за выполнением поручений возложен на департамент имущественных и земельных отношений», — говорится в сообщении администрации Переславля-Залесского.

В библиотеках Переславля-Залесского сокращение будет еще более существенным. Из 44 библиотекарей, работавших в городе и районе, сократят 13 — то есть почти 30%. Все библиотеки города и района объединят в одно учреждение.

«Решение о том, кто будет сокращён, будет принимать комиссия, в состав которой по нашему требованию обязательно войдёт сотрудник управления культуры. Это позволит исключить какие-то личные мотивы при принятии решения, чтобы сокращение было обоснованным и объективным», — цитирует сайт администрации Переславля Александру Минниханову.

Ранее власти Ярославской области уверяли, что все сокращенные библиотекари в Переславле будут трудоустроены. Реорганизация объяснялась исключительно слиянием Переславля и Переславского района. Официально о каких-либо планах по сокращению учреждений культуры на уровне региона объявлено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Переславле обещают трудоустроить сокращаемых библиотекарей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить