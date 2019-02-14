Лосев: молодой философ-классик перед лицом молодого коммунизма

Андрей Мартынов, , 16:25 — REGNUM

Жизнь многих русских мыслителей в годы революции и гражданской войны до сих пор является белым пятном в их биографиях. В чем, например, выражалась помощь белогвардейскому подполью почтенного профессора философии права Павла Новгородцева или его ученика Ивана Ильина?

Настоящая книга закрывает одну из таких лакун и знакомит читателя с малоизученным периодом жизни и деятельности представителя «младшего» поколения русского религиозного ренессанса Алексея Лосева (1893−1988). Молодой человек довольно быстро осознал опасность большевизма и начал сотрудничество со многими (зачастую противоположными) оппозиционными новой власти группировками. Впрочем, в отличие от все того же Новгородцева, это была скорее интеллектуальная, этическая оппозиция.

К таковым может быть отнесена его попытка вместе с Сергием Булгаковым и Вячеславом Ивановым («старшими товарищами», как их называл Лосев) издать серию из небольших (до четырех печатных листов) книг по религиозно-философской тематике «Духовная Русь» (название предложил Иванов). Лосев был редактором серии («деловым лицом», иронизировал он в дальнейшем) и стремился расширить круг авторов. Мыслитель попытался привлечь к проекту о. Павла Флоренского, а также Волжского (Александра Глинку). При этом он достаточно резко оговаривал условия, «которые издатель (Михаил Сабашников — А. М.) склонен считать ультимативными» и сроки: «рукопись должна быть доставлена мне не позже середины Святой недели, так как печатание всей серии предположено начать сейчас же после Пасхи».

Интересно, что взгляды авторов книг, хотя и оставались «антимарксистскими», но исследование должно было вестись «в тоне свободного, внеконфессионального религиозного сознания», а «в тексте рукописи не должно быть никаких партийных точек зрения и никакой злободневности».

Проект не осуществился, так как еще 18 марта 1918 г. Совет народных комиссаров принял постановление «О закрытии московской буржуазной печати».

Одновременно Лосев сотрудничал с анархистами. В их газете «Жизнь» он опубликовал ряд статей, посвященных защите частной средней школы, обзору отечественной философской литературы и «К столетию великой книги» (о трактате Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление»).

Также будущий автор «Диалектики мифа» печатался в швейцарском сборнике «Russland», в котором дал анализ современной ему русской философии в консервативном, «веховском» ключе.

Если вспомнить слова Георгия Федотова о том, что контрреволюционное осмысление смуты («Вехи») хронологически предшествовало самому факту смуты, то вышедшая уже после революции «веховская» статья Лосева выступала как синтез этих двух начал, что вполне соответствовало почитаемой философом диалектике.