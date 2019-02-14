Калужский филиал Почты России начал акцию «Почтовая библиотека»

Калуга, , 15:16 — REGNUM В Калуге сегодня, 14 февраля, в зале центрального отделения почтовой связи областного центра стартовала акция по обмену книг, более известная как буккроссинг. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, буккроссинг организован в рамках Международного дня дарения книг, который ежегодно объединяет всех любителей чтения.

В музейной части почтового отделения располагается специализированная полка для буккроссинга, где размещены книги классической и современной литературы, детские издания, журналы по филателии.

«Клиенты почтового отделения и любители литературы могут оставить здесь свои книги-подарки, а взамен забрать любое приглянувшееся издание. Калужский филиал Почты России приглашает жителей города принять участие в акции и поделиться прочитанными книгами», — сказала Ольга Строк.

Напомним, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов. Услуги почтовой связи предоставляют 455 отделений почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и 9 передвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенные пунктов калужского региона.