Минкульт предложил ввести культурные нормативы для школьников

Москва, , 14:14 — REGNUM В программу российских школ планируют включить культурные нормативы для школьников. Проект «Культурные нормативы для школьника» разрабатывают Минкультуры и Минпросвещения РФ, сообщается на сайте Министерства культуры.

По словам главы Минкульта Владимира Мединского, учащиеся будут посещать выставки, музеи, спектакли и киносеансы «желательно отечественные», а затем делиться впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике.

В свою очередь министр просвещения Ольга Васильева отметила важность введения такого норматива.

«Воспитание детей остаётся без должного внимания, а школьным предметам, связанным с культурой, отводилось мало времени», — пояснила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России на реализацию национального проекта «Культура» направят 104 млрд рублей.

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