Скончался эстрадный певец Сергей Захаров — биография

Москва, , 14:02 — REGNUM В Москве на 69-м году жизни скончался народный артист России Сергей Захаров. Об этом сообщили 14 февраля в Союзе концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Родился Сергей Георгиевич Захаров в 1950 году на Украине, в Николаеве. В 1971 году Захаров поступил в московское училище имени Гнесиных, там он стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова. Через два года артист перевелся в Ленинградское музыкальное училище.

В 1974 году певец был удостоен первой премии на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше. В 1975 году режиссер Леонид Квинихидзе пригласил Захарова на одну из главных ролей в картине «Небесные ласточки».

До 1985 года Захаров работал в Ленинградском мюзик-холле, после концертировал самостоятельно, сначала с ансамблем, а затем — с пианистом Александром Коганом. В 1986 году состоялся его первый сольный концерт в Государственном центральном концертном зале «Россия».

По словам заместителя председателя правления Союза концертных деятелей Петербурга Людмилы Шепелевой, возможной причиной смерти народного артиста России стали проблемы с сердцем.

Читайте также: Названа вероятная причина смерти артиста Сергея Захарова