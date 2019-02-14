Бывшая супруга рок-звезды Адамса обвинила его в сексуальных домогательствах

Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Рок-музыканта и композитора Райана Адамса обвинили в сексуальных домогательствах семь женщин, среди которых его бывшая жена. Об этом 13 февраля пишет The New York Times.

По информации издания женщины обвиняют певца в том, что он принуждал их к сексу. Для этого Адамс использовал желание женщин продвинуться в шоу бизнесе.

В интервью семь женщин описали модель манипулятивного поведения Адамса. В некоторых случаях, по их словам, он был властным и мстительным, отказывая в своей поддержки, когда его притязания отвергались. Женщины утверждают, что он подвергал их эмоциональным и словесным оскорблениям, а также преследованиям в социальных сетях.

Иск на Адамса подала его поклонница, которой на момент общения с музыкантом было 14 лет. Тогда Адамс находился в браке с Мур. При этом он вел переписку сексуального характера с начинающей басисткой Авой и общался с ней по видеосвязи Skype. Однако в реальности он с девушкой никогда не встречался.

Сам рок-музыкант все обвинения отвергает.

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