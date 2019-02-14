Путин приветствовал участников международного фестиваля искусств в Сочи

Москва, , 11:09 — REGNUM Сегодня, 14 февраля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

По мнению президента, этот фестиваль по праву считается одним из ярких проектов международного гуманитарного сотрудничества, подлинным украшением культурной всей России.

«На фестиваль съедутся талантливые исполнители и творческие коллективы из разных стран. Надеюсь, мероприятие оставит незабываемые впечатления у поклонников искусства», — выразил надежду глава государства и пожелал участникам всего наилучшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 24 февраля в городе Сочи Краснодарского края пройдет один из самых известных и значимых культурных форумов России — XII Зимний международный фестиваль искусств.

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