В Сочи открывается XII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета

Москва, , 11:07 — REGNUM 14 февраля в Сочи стартует XII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и организаторам фестиваля. В ней он отметил, что данный форум «по праву считается одним из ярких, успешных проектов международного гуманитарного сотрудничества, подлинным украшением культурной жизни Сочи и всей страны».

Откроет насыщенную программу фестиваля 14 февраля выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра. А 15 февраля, на сцене Зимнего театра Константин Хабенский, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» покажут спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпири «Маленький принц».

16 февраля организаторы смотра искусств приглашают зрителей на грандиозный на гала-концерт: в исполнении звезд — Висенте Кастелло, Лоры Бинон, Дайджина Кима, Юрия Башмета, Михаэлы Мартин, Френка Кампоса прозвучат произведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, К. Вебера, Й. Гуммеля, Г. Венявского. Но главное в этом вечере — три мировые премьеры: сочинения бельгийского композитора Патрика де Клерка, Валерия Воронова из Белоруссии и молодого китайского композитора Ван Иня.

Также в концертной программе Сочинского фестиваля искусств «Бетховен-марафон», документальный спектакль «До и после», «Вечер джаза», перфоманс «Лес», выступление ансамблей из Грузии и Франции «Рустави» и «А Филетта», Турнир поэтов, вечеринка «Silent Disco», музыкально-поэтический монолог «Ахматова. Свидетель», хореографическая драма Национального театра Тайваня «У-Театр» «Звук океана» и многие другие яркие события в мире искусства.

На гала-концерте закрытия выступят Идил Бирет, Николай Луганский, Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.