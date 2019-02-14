На экраны страны выходит драма Сергея Дворцевого «Айка»

Москва, , 10:26 — REGNUM 14 февраля на экраны российских кинотеатров выходит драма режиссера Сергея Дворцевого «Айка». Фильм уже получил международное признание под названием «Мой маленький»: он получил Гран-при на фестивалях в немецком Котбусе и в Токио, исполнительница главной роли Самал Еслямова удостоена награды на 71-м Канском фестивале за лучшую женскую роль. Картина также входила в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Выдвигалась от Казахстана.

Сюжет картины прост и трагичен — молодая киргизская женщина Айка нелегально живет и работает в Москве. Она рожает ребенка и оставляет в больнице. Позже, осознав содеянное, пытается его вернуть…