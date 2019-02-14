Четверг, 14 Февраля 2019 года
10:26:46 МСК

На экраны страны выходит драма Сергея Дворцевого «Айка»

Культура

Фильм уже удостоен призов международных кинофестивалей

Москва, 14 февраля 2019, 10:26 — REGNUM  14 февраля на экраны российских кинотеатров выходит драма режиссера Сергея Дворцевого «Айка». Фильм уже получил международное признание под названием «Мой маленький»: он получил Гран-при на фестивалях в немецком Котбусе и в Токио, исполнительница главной роли Самал Еслямова удостоена награды на 71-м Канском фестивале за лучшую женскую роль. Картина также входила в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Выдвигалась от Казахстана.

Сюжет картины прост и трагичен — молодая киргизская женщина Айка нелегально живет и работает в Москве. Она рожает ребенка и оставляет в больнице. Позже, осознав содеянное, пытается его вернуть…

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Культурная хроника
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