В Еврейском музее в Москве открывается выставка «Игра с шедеврами»

Москва, , 10:08 — REGNUM 14 февраля в Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка «Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович». На ней будут представлены шедевры модернизма и современного искусства — от кубизма до видеоарта. Основу экспозиции составят работы таких выдающихся мастеров как Казимир Малевича, Фрэнсис Бэкон, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Рой Лихтенштейн, Виктор Пивоваров, Наталья Гончарова, Марина Абрамович, Альберто Джакометти, Бриджет Райли, Ансельм Кифер, Нико Пиросмани.

Выставка получила название «Игра с шедеврами», так как устроители выстроили ее как своеобразный аттракцион, где для знакомства с работами нужно залезть на лестницу, пригнуться, съехать с горки или заглянуть в шкаф. По мнению организаторов, это даст возможность посетителям которые «часто ощущают себя потерянными на выставках современного искусства», увидеть работы культовых художников вне рамок школ и концепций.

В рамках выставки в музее пройдет образовательная программа.