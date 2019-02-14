В Третьяковcкой галерее уже устанавливается новая система охраны

Москва, , 10:01 — REGNUM Знаменитая выставка картин русского живописца Архипа Куинджи еще идет в Третьяковской галереи, а в музее уже устанавливается новая система безопасности, разработанную российской компанией «Стрелец». Об этом сообщили вице-премьеру Юрию Борисову во время его посещения технополиса «Эра» в Анапе. Вернее речь в данном случае идет не о всей схеме безопасности с камерами слежения, проверкой на входе и т.д., а о установлении на картину специального датчика, который в случае ее перемещения тут же дает сигнал на браслет сотрудника службы охраны. От вандалов или хулиганских действий это устройство не защищает. Стоимость устройства — 1,5 тысячи рублей. Повышенное внимание и ведомства и других уполномоченных учреждений вызвано громким хищением картины Куинджи с выставки. Количество шедевров в российских музеев исчисляется сотнями тысяч.

Любопытно, что опрос стоящих сейчас в колоссальных очередях людей показал, что 9 из 10 из них узнали о выставки замечательного русского пейзажиста именно после скандала с кражей. Так что, похоже, что черный пиар остается чрезвычайно действенным.