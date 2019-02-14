В Калужской области одобрили основные мероприятия, посвященные Году театра

Калуга, , 09:27 — REGNUM О наиболее интересных событиях театрального года в Калужской области рассказал 13 февраля на заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе министр культуры региона Павел Суслов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По слова министра, на апрель 2019 года в регионе запланировано проведение V Фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Муравейник». Его главной целью будет развитие детского и юношеского театрального творчества. На фестиваль планируется пригласить 35 детских коллективов.

В 2019 году также состоится всероссийский Театральный форум «Российский театр XXI века — Новый взгляд». Этот проект калужского Инновационного культурного центра направлен на популяризацию театрального, массового театрализованного жанров искусства и современной хореографии, воспитание художественного и эстетического вкуса, знакомство с творчеством профессиональных театров балета России, обмен творческими достижениями, создание творческой среды для творческого роста.

В сентябре Калуга вновь встретит Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России», который проводится в областном центре с 2002 года. Программа выстраивается из спектаклей, выпущенных не ранее чем за три года до проведения фестиваля. Фестиваль охватывает новейший срез театральных произведений, показывает зрителям и критикам актуальный репертуарный процесс русского театра. К участию приглашаются десять старейших театров России, а также сильнейшие театры Москвы, Санкт-Петербурга и российской провинции, имеющие в репертуаре высокохудожественные моноспектакли.

В ноябре в Калуге раз будет проводиться Всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы». Гостями области станут 15 детских театров. Помимо конкурсных просмотров участники и зрители смогут посетить фестивальные мероприятия — дружеские встречи с детскими театральными коллективами областного центра, развлекательные и экскурсионные программы.

На встрече был одобрен план мероприятий, посвященных проведению в Калужской области Года театра.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в законы по упрощению бюрократических процедур при создании театральных постановок разработало Министерство культуры РФ. Глава ведомства Владимир Мединский заявил, что впервые за много лет идет разработка «целостного набора мер». Среди них: финансирование театров, закупки, управление имуществом и трудовые отношения в театрах. Поправки вносятся и в законы, и в подзаконные акты министерств и ведомств.

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