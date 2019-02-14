Начаты съемки документальных фильмов о Дмитрии Менделееве

Москва, , 01:07 — REGNUM Несколько документальных фильмов, посвященных всемирно известному русскому ученому Дмитрию Менделееву, будут показаны по телевидению, съемки уже идут, заявил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.

Эти съемки приурочены к Году периодической таблицы и посвящены научным открытиям великого ученого, в том числе таблице химических элементов («таблице Менделеева»).

По словам Мединского, сейчас на съемки документального кино выделены дополнительные средства. Нужно, чтобы люди больше знали об отечественной науке, наших ученых, тем более что за рубежом многие из этих открытий замалчиваются.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Годом периодической таблицы химических элементов. В этом году исполняется 150 лет со дня открытия МенделеевымПериодического закона химических элементов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России Год периодической таблицы начали официально отмечать 6 февраля. Торжественное открытие состоялось в Российской академии наук в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В России стартовал Год периодической таблицы Менделеева