Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Вышел первый тизер диснеевского мультфильма «Холодное сердце 2»

Культура

Прокат картины начнется в ноябре 2019 года

Вашингтон, 14 февраля 2019, 00:46 — REGNUM  Компания Walt Disney Animation Studios выпустила первый тизер мультфильма «Холодное сердце — 2» и опубликовала его на своем канале в YouTube.

Около половины двухминутного тизер-трейлера показывают, как одна из героинь мультфильма Эльза безуспешно пытается бежать по морю, замораживая воду при помощи сверхспособностей. Также зрители могут увидеть в ролике персонажей из первой части мультфильма — снеговика Олафа, Кристоффа и принцессу Анну.

Над продолжением работают режиссеры первой части мультфильма — Крис Бак и Дженнифер Ли. Прокат картины начнется в ноябре 2019 года.

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Кинематограф
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