Вышел первый тизер диснеевского мультфильма «Холодное сердце 2»

Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Компания Walt Disney Animation Studios выпустила первый тизер мультфильма «Холодное сердце — 2» и опубликовала его на своем канале в YouTube.

Около половины двухминутного тизер-трейлера показывают, как одна из героинь мультфильма Эльза безуспешно пытается бежать по морю, замораживая воду при помощи сверхспособностей. Также зрители могут увидеть в ролике персонажей из первой части мультфильма — снеговика Олафа, Кристоффа и принцессу Анну.

Над продолжением работают режиссеры первой части мультфильма — Крис Бак и Дженнифер Ли. Прокат картины начнется в ноябре 2019 года.