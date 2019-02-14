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Гастроли московских театров в Подмосковье посвятят памяти Олега Табакова

Культура

Возобновляется проект «Подмосковная афиша московских театров»

Москва, 14 февраля 2019, 00:41 — REGNUM  Показы постановок московских театров снова начнутся в Подмосковье — после перерыва в несколько лет, сообщила министр культуры региона Нармин Ширалиева.

Возрождение действовавшего несколько лет назад проекта «Подмосковная афиша московских театров» приурочено к Году театра (2019 год). Билеты будут стоить 100 — 300 рублей.

По словам главы ведомства, спектакли буду посвящены памяти советского и российского актера и режиссера Олега Табакова. Спектакли покажут, помимо МХТ им. Чехова (восемь постановок), Театр имени Пушкина (два спектакля) и Театр Наций (два спектакля).

Также Московский Губернский театр привезет в Подмосковье премьеру, посвященную Табакову. Это будет обновленная постановка «Мудрец», который ставил сам Табаков. Теперь в главной роли выступит руководитель театра Сергей Безруков.

Напомним, Олег Табаков скончался 12 мая 2018 года в возрасте 82 лет. Режиссер и актер два последних десятилетия работал художественным руководителем МХТ имени Чехова.

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