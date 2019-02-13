Среда, 13 Февраля 2019 года
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Минкультуры намерено ввести в театрах должность президента

Культура

Эта новация ведомства не находит приверженцев в самом театральном сообществе

Москва, 13 февраля 2019, 22:12 — REGNUM  Министерство культуры намерено ввести в театрах страны должность президента. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра культуры Павел Степанов. Он считает, что в нынешних экономических и творческих реалиях такая новация «целесообразна». При этом чиновник оговорился, что эта должность пока не является обязательной для всех театров страны. Следует отметить, что ранее против этой идеи отрицательно высказались большинство театральных деятелей. Появление еще одного руководящего лица в творческой организации не ведет ни к чему, кроме создания нездоровой обстановки и личностного напряжения.

Недавно ведомство инициировало учреждение должности президента в библиотеках.

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Культурная хроника
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