Среда, 13 Февраля 2019 года
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В Пхеньяне подписан план культурного сотрудничества России и КНДР

Культура

Он рассчитан на 2019-2020 годы

Пхеньян, 13 февраля 2019, 21:40 — REGNUM  Во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне представители России и КНДР подписали План культурного сотрудничества между Министерством культуры России и Комитетом по культурным связям с заграницей (ККСЗ) КНДР на 2019−2020 годы. В соответствии с документом рамках двусторонних отношений будут проводиться фестиваля кино и обмен фильмами, гастроли драматических и музыкальных театров, визиты делегаций деятелей искусств совместные исследования в области истории и культуры и другие мероприятия. Особое внимание уделено взаимодействию Российской государственной библиотеки и Народного дворца учебы КНДР.

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Культурная хроника
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