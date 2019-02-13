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Третьяковка увеличит время работы выставки Архипа Куинджи

Культура

В последние дни выставки экспозиция будет открыта до 23:00

Третьяковка увеличит время работы выставки Архипа Куинджи
Виктор Васнецов. Портрет Архипа Куинджи. 1869

Москва, 13 февраля 2019, 20:29 — REGNUM  Третьяковская галерея продлит время работы выставки художника Архипа Куинджи в последние дни перед её закрытием, сообщили 13 февраля в пресс-службе музея.

Как уточняется, с пятницы по воскресенье, 15−17 февраля, экспозиция в Инженерном корпусе будет открыта до 23:00 мск.

Напомним, в конце января мужчина вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковки прямо на глазах у посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в подмосковном Заречье, похищенное полотно было возвращено.

11 февраля Министерство культуры России объявило выговор генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой в связи с данным инцидентом.

Читайте ранее в этом сюжете: Минкультуры объявило выговор гендиректору Третьяковской галереи

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