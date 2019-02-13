В ожидании «Алиты»: как американские фильмы портят японские комиксы?

Артём Дубровский, , 21:12 — REGNUM

В кинотеатрах 14 февраля стартует фильм «Алита: Боевой ангел» — американская экранизация японской манги Battle Angel. История о миловидном киборге Алите (Гали в оригинале) с боевыми навыками настоящей машины для убийств станет не первой попыткой перенести творчество японских авторов на большие экраны в формате, более понятном для западной аудитории. Первые эксперименты с экранизацией манги и американскими актёрами в главных ролях начались ещё в девяностых годах прошлого века и практически во всех случаях (за очень редким исключением) провалились.

Причин для этого предостаточно: неканоничный внешний вид персонажей (канон в этом случае соблюсти тяжело, учитывая особенности японской рисовки и анимации), переполненные пафосом диалоги (которые хорошо смотрятся на бумаге, но совершенно не работают в большом кино) и полная американизация всех аспектов оригинального произведения. Стоит понимать, что манга — довольно специфический жанр и большинство его произведений просто не смогут раскрыть себя на экранах. Тем не менее, кинопроизводители не оставляют попыток снять очередную «успешную» экранизация популярного произведения из прошлого. Путь «Алиты» по кинотеатрам мира только начинается, а пока вспомним самые яркие американские экранизации известных манг.

Кулак Северной звезды

Эта манга, особенно популярная в восьмидесятых, подарила интернет-сообществу один из самых запоминающихся мемов последних лет. Фраза «Omae Wa Mou Shindeiru», на которую обязательно нужно отвечать «Nani?!» (главный герой манги говорил своим врагам после атаки жизненно важных точек: «Ты уже мёртв», на что они удивлённо отвечали: «Что?!») подарила новую популярность манге и аниме-сериалу за авторством мангаки Буронсона. Немногие знают, но в 1995 году в США вышел одноимённый фильм с мастером боевых искусств Гэри Дэниелсом в главной роли.

Сюжет фильма, как и в манге, рассказывает о постапокалиптическом будущем. Главный герой Кенширо — последний ученик смертоносной боевой школы «Северной звезды» путешествует по миру и вершит правосудие. Любопытно, что, несмотря на преимущественно американских актёров в главных ролях, имена персонажей из манги остались неизменными.

Картина получила очень низкие оценки от критиков (3,9 из 10 на IMDb), но при этом нашла своего зрителя. Фильм ругают за дешёвые декорации (бюджет картины составил $7 млн), слабый сюжет и диалоги, а также актёрскую игру Гэри Дэниелса. Также фильм не единожды подвергался критике за изменение отдельных сцен из оригинального произведения. При этом фанаты любят его за качественную постановку боевых сцен, в которых немалую роль сыграли навыки самого Дэниелса.

Драконий жемчуг: Эволюция

Dragonball — манга Акиры Ториямы, одна из самых популярных и узнаваемых в мире. За экранизацию приключений хвостатого пришельца Сон Гоку взялся Джеймс Вонг и, как оказалось, попытка была неудачной. От оригинального произведения остались только имена героев, драконий жемчуг (таинственные артефакты, которые способны исполнять желания, если их собрать вместе) и «колючая» причёска главного героя. Всё остальное — бездушная попытка превратить культовую мангу в стереотипный приключенческий фильм о подростках из США.

Сон Гоку (который был придуман на основе Сунь Укуня, персонажа китайского романа «Путешествие на Запад») — теперь обычный тинейджер, неуверенный и непонятый, но при этом обладающий сверхъестественными силами. Теперь он ходит в школу, осваивает азы таинственного боевого искусства и противостоит злодею, который мечтает уничтожить мир.

Критики разнесли фильм (2,9 из 10 на IMDb) за слабую актёрскую игру, изменение характеров персонажей оригинального произведения, ненатуральные боевые сцены и общую низкобюджетность происходящего в кадре (и это при бюджете в $30 млн). Теперь о единственной голливудской экранизации Dragonball предпочитает не вспоминать вовсе.

Old Boy

Особняком держатся экранизации манги Нобуаки Минэгиси и Гарона Цутии Old Boy — успешные фильмы, номинированные на множество наград. По сюжету оригинальной манги молодого человека Синъити Гото похищают, и он оказывается в одиночном заключении на десять лет. После выхода на волю мужчина пытается найти своих похитителей и отомстить им.

Первой экранизацией «Олдбоя» стал южнокорейский фильм Пака Чхан Ука, снятый в 2003 году. Несмотря на множество отличий от оригинала (в частности, ужесточение ряда моментов и добавление инцест-сцен), фильм был очень тепло принят критиками (8,4 из 10 на IMDb) и получил множество наград (в том числе Гран-при 57-го Канского фестиваля).

Спустя 10 лет, в 2013 году вышел американский римейк предыдущего фильма с Джошем Бролином и Элизабет Олсен в главных ролях. Фильм неплохо встретили кинокритики, но картина не получила такой популярности, как оригинал (5,8 из 10 на IMDb). При этом американская версия изменяла некоторые детали южнокорейского фильма, за счёт чего ещё сильнее отдалилась от сюжета манги.

«Олдбой» стал тем редким примером, когда неоднозначная манга (ругали её за монотонное повествование и неинтригующий сюжет) помогла создать сильное кино, быстро ставшее популярным. И, несмотря на то, что манга является оригиналом истории — многие критики сейчас рекомендуют читать её только большим фанатам экранизаций.

Death Note

Экранизация популярной манги «Тетрадь смерти» от Netflix стала одной из самых обсуждаемых тем 2017 года. Этот фильм не просто не понравился критикам — он с треском провалился. Оригинальная манга Цугуми Обы и Такэси Обаты рассказывала о гениальном школьнике Ягами Лайте, которому в руки попадает «тетрадь смерти» — предмет, способный убить любого человека на планете, стоит лишь записать его имя в тетрадь. Лайт, возомнивший себя богом нового мира, вступает в противостояние с детективом L — таким же гениальным подростком. Мрачная, неспешная история заставляла читателя раз за разом задаваться вопросом: а что, если бы у меня была возможность безнаказанно убивать неугодных людей?

Экранизация Netflix страдает от тех же проблем, что и Dragonball — попытка американизировать происходящее напрочь убивает дух оригинального произведения. Лайт теперь обычный школьник, над которым издеваются хулиганы, а L — чернокожий мужчина (отсюда и появился знаменитый интернет-мем о том, что экранизации от Netflix делают многих персонажей чернокожими). Большинство сюжетных событий было изменено, а концовка осталась открытой, при том, что в оригинальной «Тетради смерти» финал был законченным и логичным. Отсюда и закономерный итог — сотни разгромных статей от критиков и рейтинг 4,5 из 10 на IMDb.

Достойные упоминания

Стоит отметить фильм «Спиди гонщик» от дуэта Вачовски, снятый по одноимённой манге Тацуо Ёсиды, которая выходила в 60-х. Несмотря на то, что фильм не окупился в прокате и не смог удивить критиков (6 из 10 на IMDb), он понравился зрителям. «Спиди гонщик» смотрелся слишком вычурно (оригинальная манга выполнена в ярком гипертрофированном стиле), но это и стало его «фишкой» в качестве яркого и доброго семейного фильма.

«Призрак в доспехах» вышел в 2017 году, а главную роль в нём сыграла Скарлетт Йохансон. С самого анонса создатели картины столкнулись с неодобрением фанатов оригинальной манги Масамунэ Сиро. Тем не менее из «Призрака в доспехах» получился очень стильный научно-фантастический фильм с удивительными визуальными эффектами и динамичными экшен-сценами. Фильм остался где-то посередине — его не хвалили критики (6,4 на IMDb), но и не ругали за очевидные провалы. Общий стиль манги передали похоже, не хватило только глубокого философского подтекста, который всегда отличал «Призрака в доспехах» от других произведений.

Всё же манга — сложный жанр со своими законами и условностями. Перенести любое его произведение на большой экран, а тем более с живыми актёрами, значит, заставить играть на другом поле и по другим правилам. На примере «Олдбоя» можно увидеть, что суровые и приближенные к реальности истории могут найти своё отражение в качественном голливудском фильме — чего, к сожалению, не скажешь о произведениях жанра сёнэн (манга для мальчиков с множеством схваток).

Главная проблема всех экранизаций — попытка сломать дух оригинала, сделать его слишком близким для западного зрителя. Но стоит понимать, что произведения этого жанра завоевали такую популярность, потому что рассказывали о другом (для западной культуры) мире. Если создатели «Алиты» смогут бережно перенести оригинал на большой экран с любовью к деталям и фанатам оригинальной манги, то нас ждёт качественный фильм, который оставит свой след среди многочисленных неудачных экранизаций манги.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему «Лего Фильм 2» — мультфильм для взрослых?