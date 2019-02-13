В Иране завершился международный кинофестиваль «Фаджр»

Тегеран, , 19:30 — REGNUM В Тегеране прошел 37-й международный кинофестиваль «Фаджр». На событии присутствовали руководитель аппарата президента Ирана Махмуд Вазеи, министр культуры Хоссейн Энтезами, а также артисты, главы киностудий и многочисленные СМИ, сообщает информационное агентство IRNA. Премии фестиваля были присуждены 25 кинолентам: трем анимационным, семи короткометражным, пяти документальным и десяти кинокартинам, посвященным социальной проблематике. Фестиваль завершился награждением победителей и пышной церемонией празднования.

Премия выдавались во множестве номинаций, основные из которых: фильм года, лучшие эффекты, лучший саундтрек, лучший дизайн сцены, лучший режиссер, лучший актер первого и второго плана. Фильмы были показаны во всех кинотеатрах страны во время празднования сороковой годовщины Исламской революции.