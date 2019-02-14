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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Заусаев

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Заусаев
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 14 февраля 2019, 08:30 — REGNUM  

Передача CXIX, о том, что лишнего веса не бывает… В гостях Владимир Олегович Заусаев. А говорим мы о смутных и странных вещах: гипнозе, трансах и прочих танцах сознания и подсознания.

P.S. Для тех, кто любит дипломы, Владимир сообщил, что только что получил диплом государственного образца. «Диплом о профессиональной переподготовке, специальность — психология, Центральная государственная медицинская академия при управлении делами Президента РФ».

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Владимир Заусаев. ДО и ПОСЛЕ
Иллюстрация: Личный архив Владимира Заусаева
Владимир Заусаев. ДО и ПОСЛЕ

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Дудин

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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