Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Заусаев

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача CXIX, о том, что лишнего веса не бывает… В гостях Владимир Олегович Заусаев. А говорим мы о смутных и странных вещах: гипнозе, трансах и прочих танцах сознания и подсознания.

P.S. Для тех, кто любит дипломы, Владимир сообщил, что только что получил диплом государственного образца. «Диплом о профессиональной переподготовке, специальность — психология, Центральная государственная медицинская академия при управлении делами Президента РФ».

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