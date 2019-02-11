В парке «Зарядье» открывается выставка зарубежных фотографов о Москве

Москва, , 11:31 — REGNUM 11 февраля в павильоне «Купол» в парке «Зарядье» в Москве открывается выставка трех известных зарубежных фотомастеров — Томаса Дворжака из Германии, американца Алекса Майоли и Нюши Таваколяна из Ирана — о Москве. Это результат работы экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19: в течении двух недель фотографы в сопровождении желающих — как профессионалов, так и любителей — бродили с камерой по выбранным маршрутам. Далее они вместе с новыми учениками печатали снимки, выбирали правильное место в экспозиции. Теперь же все 69 работ выставлены для московской публики.