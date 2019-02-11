Понедельник, 11 Февраля 2019 года
11:09:01 МСК

Награждены лауреаты кинофестиваля им. Вячеслава Тихонова «17 мгновений...»

Культура

Фестиваль проходил на родине выдающегося актера – в Павловском Посаде в Подмосковье

Павловский Посад, Московская область, 11 февраля 2019, 11:08 — REGNUM  В подмосковном городе Павловский Посад — родине замечательного российского актера Вячеслава Тихонова — завершился III кинофестиваль «17 мгновений…». На торжественном вечере были вручены награды победителям и лауреатам международного смотра. Его можно назвать камерным, так как в основной сетке участвовали десять полнометражных фильмов и десять сериалов. Конкурсную комиссию возглавлял известный актер и режиссер Сергей Никоненко. Главный призы завоевали — картина Константина Фама «Свидетели» и сериал Валерия Тодоровского «Частица Вселенной». Тремя наградами отмечена работа Александра Котта «Спитак» — как лучший игровой фильм, за лучшую режиссуру и за лучшую музыку композитора Сержа Танкяну из рок-группы System of a Down. Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Павел Крайнов (фильм «Варавва»), лучшая женская роль — Оксана Фандера («Свидетели»). Приз за лучший сценарий получили Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский («История одного назначения»).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить