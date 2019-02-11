Награждены лауреаты кинофестиваля им. Вячеслава Тихонова «17 мгновений...»

Павловский Посад, Московская область, , 11:08 — REGNUM В подмосковном городе Павловский Посад — родине замечательного российского актера Вячеслава Тихонова — завершился III кинофестиваль «17 мгновений…». На торжественном вечере были вручены награды победителям и лауреатам международного смотра. Его можно назвать камерным, так как в основной сетке участвовали десять полнометражных фильмов и десять сериалов. Конкурсную комиссию возглавлял известный актер и режиссер Сергей Никоненко. Главный призы завоевали — картина Константина Фама «Свидетели» и сериал Валерия Тодоровского «Частица Вселенной». Тремя наградами отмечена работа Александра Котта «Спитак» — как лучший игровой фильм, за лучшую режиссуру и за лучшую музыку композитора Сержа Танкяну из рок-группы System of a Down. Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Павел Крайнов (фильм «Варавва»), лучшая женская роль — Оксана Фандера («Свидетели»). Приз за лучший сценарий получили Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский («История одного назначения»).