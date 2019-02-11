Понедельник, 11 Февраля 2019 года
10:09:05 МСК

Уилл Смит предстал в образе Джинна в новом тизере «Аладдина»

Культура

Актер развеял опасения фанатов, которые считали, что он может не принять знакомый «мультяшный» образ

Лос-Анджелес, США, 11 февраля 2019, 10:08 — REGNUM  Уилл Смит выложил в сеть новый тизер-трейлер предстоящего фильма «Аладдин», в котором он предстал в образе Джинна. Ролик был опубликован 11 февраля на странице актера в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BtuUnAoh8ER/

«Я же сказал Вам, что я буду синим! Вам следует больше доверять мне», — написал Смит в комментарии к видео. Таким образом, актер развеял опасения фанатов, которые думали, что он не примет тот «мультяшный» образ, к которому они привыкли.

Читайте также: Крис Пратт стал новой мишенью для нападок со стороны ЛГБТ-сообщества

Напомним, в кинотеатрах России фильм «Аладдин» начнут показывать 23 мая 2019 года, в США его премьера пройдёт 24 мая. Снял картину режиссёр Гай Ричи.

Читайте ранее в этом сюжете: На трансляции «Грэмми» показали новый трейлер «Капитана Марвел»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить