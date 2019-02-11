Уилл Смит предстал в образе Джинна в новом тизере «Аладдина»

Лос-Анджелес, США, , 10:08 — REGNUM Уилл Смит выложил в сеть новый тизер-трейлер предстоящего фильма «Аладдин», в котором он предстал в образе Джинна. Ролик был опубликован 11 февраля на странице актера в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BtuUnAoh8ER/

«Я же сказал Вам, что я буду синим! Вам следует больше доверять мне», — написал Смит в комментарии к видео. Таким образом, актер развеял опасения фанатов, которые думали, что он не примет тот «мультяшный» образ, к которому они привыкли.

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Напомним, в кинотеатрах России фильм «Аладдин» начнут показывать 23 мая 2019 года, в США его премьера пройдёт 24 мая. Снял картину режиссёр Гай Ричи.

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