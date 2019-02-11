В Китае «воскресят» в первозданном виде древний город возрастом 1200 лет

Ханчжоу, Китай, , 08:01 — REGNUM В древнем городе в провинции Чжэцзян на востоке Китая планируется восстановить более 100 каменных мемориальных ворот, работы над некоторыми из которых уже будут завершены в 2019 году, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Городок Мэйчэн поставил перед собой задачу за пять лет «вернуть к жизни» древний город Яньчжоу, возраст которого насчитывает 1200 лет. Именно так в старину назывался Мэйчэн. В рамках проекта планируется восстановить исторические улицы и здания, сообщили в правительстве городка.

Неотъемлемая часть плана по возрождению древнего города включает объединение вместе более 3 тыс. реликтовых элементов городских каменных мемориальных ворот, возведенных в память о боевых победах и во имя чествования военных героев, ученых и прочих почетных личностей.

Рабочие уже занимаются очисткой извлеченных из-под земли реликвий, восстанавливая тиснение на камнях в виде драконов, львов и других животных, а также геометрические фигуры и надписи.

«Огромное количество городских каменных реликвий и изысканные узоры на них являются очень редкими находками. Тиснение и узоры представляют огромную ценность для исследователей культуры и истории южного Китая», — заявил исследователь-археолог из Института археологии и культурных реликвий Ханчжоу Чжоу Сюэбинь.

Отметим, что город Мэйчэн является одним из нескольких «живых древних городов» Китая, в котором остались нетронутыми древние структуры улиц и мостовых, а также в большом количестве сохранились культурные и исторические реликвии. В настоящее время это популярное туристическое место, а поток туристов в городе только неуклонно растет. В 2018 году был зафиксирован рекорд выручки от туризма в городе в размере 8 млн юаней (примерно $1,2 млн).

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