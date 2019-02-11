Во время трансляции «Грэмми» был показан новый трейлер «Капитана Марвел»

Лос-Анджелес, США, , 07:22 — REGNUM Во время трансляции церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» зрителям был показан новый трейлер предстоящего кинокомикса «Капитан Марвел». Видео было опубликовано 10 февраля на YouTube-канале Comicbook.

Зрители увидели новые кадры фильма, премьера которого пройдет в США 8 марта 2019 года. В ролике показаны различные моменты жизни Кэрол Денверс и тот путь, который она прошла с детства до начала её тренировок на планете расы Крии.

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Напомним, в кинотеатрах России фильм «Капитан Марвел» покажут на день раньше США — 7 марта 2019 года. Сняли картину режиссёры Анна Боден и Райан Флек, главная роль в кинокомиксе досталась певице и актрисе Бри Ларсон.

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